Ученые: Голод человечеству не грозит, рыбы в Мировом океане в 8 раз больше заявленного

Вчера, 22:54

Учёные вывели новое значение запасов морского биоресурса. Люди смогут увеличить вылов морских обитателей в несколько раз без ущерба для популяции.

О проведенном исследовании рассказал вице-президент РАН Андрей Адрианов. Академик пояснил, что до сих пор было принято считать, что объем рыбы во всем Мировом океане составляет приблизительно 2 млрд тонн. Сейчас ученые пришли к выводу, что этот объем равен 16 млрд тонн, что в 8 раз больше заявленного. Это значит, что голод человечеству пока не грозит.

Такое открытие стало возможно благодаря новым технологиям, которые позволили провести новую оценку ресурсов. Академик Адрианов рассказал, что ранее считалось, что на глубине до 200 находится всего один млрд тонн рыбных ресурсов и столько же на глубине от 200 до 1000 метров. Сонары показали, что общий объем биомассы второго слоя может оцениваться от 11 до 15 млрд тонн.

На основании новых данных правительства смогут в разы поднять квоты на улов. Но эти изменения могут пройти мимо российских рыбаков. В стране недостаточный рыболовецкий флот и скупые чиновники, из-за которых Россия много лет не отправляет в изобилующую драгоценными ресурсами Антарктическую зону научно-исследовательские экспедиции.