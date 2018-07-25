Ученые: В Антарктиде зафиксирован 98-градусный мороз

Вчера, 23:00

Новый температурный рекорд был зафиксирован в восточной части ледяного материка.

Ученые в Антарктиде обнаружили рекордную отметку по низости температуры на планете Земля. Ранее считалось, что температура не сможет опуститься так низко, но, как оказалась, на ледяном континенте возможно все, на нем был зафиксировать 98-градусный мороз, что является практически невообразимо низкой температурой.

Данная отметка была обнаружена в одной из низменностей континента, и ученые настоятельно рекомендуют не вдыхать воздух такой температуры, так как можно получить смертельное обморожение всех органов дыхания.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде исследователями была обнаружена экосистема, которая скрывалась от внешнего мира целых 120 лет. Она найдена благодаря тому, что крупный айсберг откололся от главного ледника и теперь плывет по направлению к Южному океану. Британские ученые изучают возникшую из ниоткуда систему, пока она совсем не исчезла под воздействием солнечного света, которого не знала очень много лет.