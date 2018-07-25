Южноуральцы разработали надувную спутниковую антенну

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Многофункциональное мобильное изобретение позволяет быть «на связи» в любой точке мира. Интерес к устройству уже проявили военные.

Надувную спутниковую антенну разработал южноуральский предприниматель. Прибор весит всего 10 кг, помещается в рюкзак, и его не сложно переносить.

Изобретатели уверяют, что такие спутниковые антенны пока есть только в США и в России. Уникальность антенны заключается в том, что она имеет широкий функционал. Антенна способна улавливать телесигналы в самых отдаленных районах, а может обеспечивать связью боевые группы. Антенна сделана из радиопрозрачного материала в виде надувного шара диаметром 1,5 метра. Внутри сферы находится мембрана из металлизированной ткани, которая расправляется, когда антенну надувают, затем ее устанавливают на специальную подставку, которая похожа на автомобильную шину и крепят приемник. Для установки требуется только насос.

Артем Мазанов, руководитель компании, создавшей надувную спутниковую антенну, рассказал, что запрос ее на создание поступил от ростовского НИИ военной радиотехники. Для образца были предоставлены фотографии аналогичной конструкции из США. Описание не прилагалось. Финансирование проекта осуществлялось за счет компании-разработчика и обошлось в 150 тысяч рублей за 6 месяцев. В США военное ведомство потратило на это 440 млн долл.

Кроме надувной антенны, изобретатели создали надувную палатку, которая обеспечит комфортное проживание при температуре до минус 60 градусов.