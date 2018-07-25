Черви с Колымы ожили после 30 тысяч лет спячки

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Нематоды начали подавать признаки жизни после того, как их «разморозили» ученые.

Российские зоологи обнаружили в Колымской низменности в отложениях тысячелетней мерзлоты живых круглых червей нематод. Точное определение вида и рода данных представителей удалось совершить с помощью морфологического анализа, а также анализа 18S рРНК. Возраст отложений колымской мерзлоты определили в 30-32 тысячи лет. Данная датировка относится к эпохе плейстоцена.

После «разморозки» круглые черви с Колымы ожили спустя 30 тысяч лет спячки и начали подавать признаки жизненных процессов. Нематоды были представлены только самками, но, как известно, черви могут размножаться и с помощью партеногенеза, без участия самцов, так что дальнейшее пребывание нематод на Земле не находится под угрозой.

Данная находка является очень важной для понимания внутренних процессов и выживаемости круглых червей. Пока что колымские черви являются самыми древними животными на планете Земля, но так как они относятся к очень распространенным видам, стоит отметить, что полученные результаты не были столь неожиданными для российских ученых.