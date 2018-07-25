В воздухе больших городов обнаружены устойчивые к антибиотикам гены

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При попадании данных микроорганизмов во внутреннюю среду человека он остается один на один с вирусным заболеванием.

Только лишь в США антибиотикорезистентными микроорганизмами заражаются около двух миллионов человек. Согласно исследованию, данные микроорганизмы перемещаются не только от бактерии к бактерии, но и в окружающую среду, что многое объясняет. К примеру, устойчивые к антибиотикам, в честности тетрациклину, гены были обнаружены в местах питания животных, а вот устойчивые к бета-лактам гены в множестве калифорнийских парков. Они распространяются по воздуху в огромных количествах и на большие расстояния, но почему-то никак не учитываются учеными при изучении загрязненности воздуха.

В воздухе больших городов были найдены гены, устойчивые к хинолонам и к бета-лактамам, а ведь именно они занимают лидирующие позиции при лечении инфекционных заболеваний. В случае получения человеком устойчивости к антибиотикам он становится абсолютно беззащитным перед вирусными болезнями, что очень плохо сказывается на общем иммунитете человека.