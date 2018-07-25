Учёные нашли в Сибири летучих мышей-долгожителей

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Рукокрылые живут здесь дольше, чем где-либо ещё в мире.

Летучих мышей-долгожителей нашли в Сибири учёные, занимающиеся изучением данного вида. Средняя продолжительность жизни этих животных в СФО намного выше, чем в остальном мире. По словам исследователей, им удалось отыскать особь, которая прожила 41 год, что является беспрецедентным показателем.

Как известно, летучие мыши – одни из самых малоизученных видов. В природном парке «Шушенский бор» проживают 13 разновидностей представителей данного вида. Специалисты изучают состояние отдельных особей, отлавливая их с помощью специального оборудования. В частности, учёные используют ультразвуковой детектор и нейлоновые паутинные сети. Это позволяет избежать травмирования среди животных. После соответствующих замеров их сразу же отпускают на волю.

Ранее мы писали, что новый вид смертоносной змеи в Австралии может исчезнуть. Учёные бьют тревогу и надеются, что проблему удастся разрешить.