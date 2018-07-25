Коптский фолиант: Забить гвоздь можно посредством молитвы

Сегодня, 19:53

Именно такие сведения содержит древний манускрипт. Учёным удалось отгадать ряд его тайн.

Фолиант, написанный на коптском языке, относится ко временам Средневековья. Согласно изложенным в нём сведениям, посредством молитвы можно забить даже гвоздь.

Фолиант, носящий таинственный характер, содержит перечисление большого перечня обрядов, относящихся к магическим. Его в древние времена написали сектанты, используя коптский язык. Примечательным является то, что все заклинания отображены не только в текстовой части. Их сопровождают и рисунки, которые, впрочем, столь же таинственны.

Фолиант нёс в себе ещё одну тайну. Под его последующим слоем были описаны ритуалы для того, чтобы получить исцеление от недугов или получить возможности для привораживания нужного человека.

Древний манускрипт считается творением самых ранних христиан. В нём лишь 20 страниц, изготовленных из пергамента. Не исключено, что фолиант был создан в Верхнем Египте.

Первые молитвы и ритуалы, которые содержит фолиант, являются очень незамысловатыми. Последующие начинают пугать тех, кто пытается их изучать.

Если верить манускрипту, в Средневековье люди могли посредством специальной молитвы даже загонять в стену гвозди.

Интересным является и тот факт, что наиболее продолжительно среди молитв, которые содержит в себе фолиант, явилась та, что направлена на то, чтобы исцелить от желтухи лептоспироза.