Ученые объяснили процесс появления гравитационных волн над Антарктидой

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Феномен гравитационных волн над ледовым материком был зафиксирован в 2015 году.

Гравитационные волны появляются в высших слоях атмосферы над Антарктидой. Периодичность их появления – 3-10 часов. Длина этих волн достигает 2 тысяч километров. Впоследствии была обнаружена еще одна разновидность гравитационных волн, которые возникают в стратосфере и имеют длину до 400 километров.

Исследование физиков на антарктической станции Мак-Мёрдо дало основание считать, что причиной образования гравитационных волн является рельеф материка. Ученые объяснили, что потоки воздуха в соответствии с рельефом меняют направление движения, вследствие чего проявляется влияние стратосферных волн на высокие слои атмосферы.

Существует еще одна гипотеза, что процесс появления гравитационных волн связан с наличием устойчивого вихря, находящегося над Южным полюсом.

Гравитационная волна – это изменения гравитационного поля, которые распространяются подобно волне. Они излучаются движущимися массами, но впоследствии существуют независимо от этих масс.