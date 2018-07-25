В Лабинске местный житель обнаружил древний камень с «микрочипом»

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Мужчина отдал находку геологам и те, после детальной экспертизы, смогли дать оценку окаменелости.

В Лабинске местный житель Виктор Морозов во время рыбалки обнаружил необычный камень, в который впаялось нечто похожее на современный микрочип. Виктор передал образец геологам Южно-Российского государственного технического университета. После геологической экспертизы был установлен точный возраст камня. Он составляет около полумиллиона лет. А то, что на поверхности камня казалось рыбаку «микрочипом», было лишь остатками древних представителей морской лилии, но не растительного, как мы привыкли видеть, а животного класса, которые обитали в морях палеозойского и мезозойского периодов.

Ранее на месте реки Ходзь, где был найден необычный камень, находился древний океан под названием Тетис, который впоследствии распался на Черное, Азовское, Аральское и Каспийское моря. До нынешнего времени высохшее дно этого океана становится местом необычных находок различных древностей и окаменелостей.

Ранее сообщалось, что уфологами был обнаружен некий окаменелый корабль пришельцев недалеко от Великой Техасской стены. Однако многие исследователи считают данную находку остатками древней цивилизации, которая пребывала на этой территории и, возможно, это была часть чьей-то гробницы с барельефом, а не инопланетный объект.