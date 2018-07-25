Учёные создадут читающий мысли компьютер

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Новинка позволит одному человеку видеть, ощущать и чувствовать то, что видит, чувствует и ощущает другой человек. Устройство и искусственный интеллект разработают на основе мозга сиамских близнецов.

Учёные заявляют, что сиамские близнецы из Канады могут читать мысли друг друга, видеть то, что видит только один из детей, и ощущать к чему он прикасается. Это происходит, даже если глаза одного ребёнка закрыты.

Американские разработчики в области искусственного интеллекта решили уделить такой возможности сиамских близнецов из Канады больше внимании. Директор компании Corticol.ai Филлип Алввида заявляет, что магнитная томограмма показывает, что мозг сиамских близнецов соединяется друг с другом. С помощью передачи нейронов по ряду каналов близнецы могут передавать слух, эмоции, осознание, зрение, слух и ощущение.

Сейчас идёт процесс разделения сиамских близнецов из Канады. Однако в это же время учёные получили ценную информацию и модель того, как можно передавать цифровую информацию в мозг глухого или слепого человека. Исследователи создадут искусственный интеллект, способный передавать людям с ограниченными возможностями утраченные ощущения.

Кроме того, модель сиамских близнецов подходит и для того, чтобы создать читающий мысли телепатический компьютер. То есть у двух людей может быть микрочип, с помощью которого люди смогут общаться друг с другом, не произнося ни слова. Такая же система с искусственным интеллектом могла бы позволить людям видеть и ощущать то, что видят и ощущают другие люди.

Сейчас команда исследователей работает над созданием компьютера и искусственного интеллекта. Устройство будет вживляться в мозг, а другая часть будет, к примеру, в головном уборе. Первые компьютеры будут использовать для ухода за пожилыми людьми в течение шести месяцев.