Учёные объяснили, почему уровень изученности деменции критически низкий

Сегодня, 18:09

Властям придётся потратить более триллиона долларов на лечение больных с деменцией к концу 2018 года.

Учёные объясняют, что объём изученной информации о деменции является «критически низким». В настоящее время в мире существует более тысячи активных клинических испытаний, пытающихся побороть рак. Однако всего лишь 142 человека страдают болезнью Альцгеймера – основной причиной деменции. Только 29 исследований прошли первый этап тестирования, что в 40 раз меньше, чем раковых испытаний.

Деменция поражает около 850 тысяч человек в Великобритании и 40 миллионов по всему миру. Ожидается, что к 2025 году от приобретённого слабоумия будут страдать более миллиона британцев. С 1990-х годов учёные никак не продвинулись в изучении деменции, что теперь является «неотложным приоритетом». На этой неделе в ходе Международной конференции Ассоциации Альцгеймера исследователи из Университета Эксетера в Англии подчеркнули недостаточный уровень клинических исследований. Профессор Клайв Баллард заявила, что за последние 20 лет не было лицензировано новых методов лечения деменции.