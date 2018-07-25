Ученые: Температура воздуха влияет на размер мужского достоинства

Сегодня, 17:48

Американские ученые провели уникальное исследование, в ходе которого смогли подтвердить утверждение, что теплое время года оказывает положительное влияние на размер мужских половых органов.

Доктор Дадли Данофф считает, что высокая температура воздуха заставляет кровеносные сосуды расширяться, что положительно отражается на размере полового органа мужчины. Исследователи утверждают, что высокие температуры также улучшают эрекцию. Доктора подтверждают, что температура воздуха может значительно влиять на состояние детородного органа. К примеру, летом из-за того, что мужчины потеют и пью больше воды, их половые органы действительно становятся на сантиметры больше.

Уролог Джамин Брахмбхатт из штата Флориды, который утверждает, что мужские половые органы всегда остаются одинаковыми, независимо от погоды, но добавляет, что кровеносные сосуды вблизи поверхности органов могут сокращаться, чтобы поддерживать высокую температуру.