Космонавты из РФ «распечатают» на МКС настоящий хрящ человека и щитовидную железу грызуна

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Специалисты используют для создания крошечных образцов живой ткани «биопринтер», который полетит в космос вместе с космонавтами.

В рамках эксперимента космонавты из РФ отправят на МКС специальный «биопринтер». С его помощью специалисты «распечатают» на станции настоящий хрящ человека и щитовидную железу грызунов. Об этом говорится в сообщении РКК «Энергия». В рамках первого этапа эксперимента космонавты постараются получить образцы, размер которых составляет всего 2-3 миллиметра.

В сообщении указывается, что космонавты из МКС будут проводить первый российский коммерческий эксперимент с помощью специального «Магнитного 3D-биопринтера». Подготовка будет осуществляться в сотрудничестве с учёными из ЦНИИМаш, Роскосмоса и РКК «Энергия». Возможно, что принтер отправится в космос на МКС уже грядущей осенью.

Учёные отмечают, что биообразцы для эксперимента очень чувствительны к времени хранения, поэтому их будут использовать сразу же после прибытия на МКС. Результаты могут быть известны уже зимой текущего года.

Однако остаётся непонятным, зачем нужно выращивать щитовидную железу грызуна и хрящ человека на МКС. Возможно, что полученные результаты могут быть использованы в будущем в какой-либо разработке. Но сейчас учёные не разглашают информации о своих планах на результаты исследования на МКС.