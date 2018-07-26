Ученые: Куркума поможет предотвратить потерю зрения

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Научные сотрудники Имперского колледжа и Университетского колледжа Лондона в результате исследований пришли к выводу, что для эффективного лечения глаукомы на ранней стадии развития болезни может применяться пигмент куркумин.

Источником куркумина, как можно догадаться по названию, является куркума. Куркумин защищает от повреждений нейроны сетчатки глаза. В ходе исследований куркумин вводили в состав глазных капель. Это делалось с использованием наноносителя: наночастиц, содержащих пигмент, связанный с безопасными для глаза поверхностно-активным веществом и стабилизатором.

При такой методике введения куркумина пигмент локализуется в тканях глаза и не разносится с кровотоком по всему организму. Ведь если бы требуемое клеткам глаза количество куркумина вводилось перорально, то такое большое его количество могло бы привести к отравлению. Куркумин в обычном состоянии – слаборастворимое в воде вещество, поэтому в виде таблеток пришлось бы принимать ударную его дозу. Наноноситель же увеличивает скорость диффузии куркумина в 400 тыс. раз.

При экспериментах на лабораторных крысах применение таких капель в течение трех недель вызвало снижение дегенерации сетчатки, вызванной глаукомой.

Выходит, предотвратить потерю зрения, в самом деле, поможет куркума, резюмируют ученые.

Глаукома – это, фактически, группа болезней, постепенно ухудшающих зрение. Причиной этого является повышенное кровяное давление в глазном яблоке. В результате заболевания возможна частичная или полная потеря зрения.