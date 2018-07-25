В крымской пещере обнаружили останки вымершей саблезубой кошки

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Экспедиция исследователей изучает места под строительство трассы, чтобы не упустить никаких важных открытий и находок.

При строительстве федеральной трассы «Таврида» была обнаружена пещера, в которой найдены останки вымершей саблезубой кошки, смиладона. В пещере, которую обнаружили исследователи, по словам участника экспедиции Дмитрия Гирманова, будут проведены масштабные археологические работы. Данная находка сможет составить более детальную картину региона в период до таяния ледников. Сейчас работы по строительству приостановлены, чтобы ученые смогли детальнее изучить находку костей саблезубой кошки. Были обнаружены фрагмент челюсти и хорошо сохранившийся зуб животного.

Ранее сообщалось, что в крымской пещере, также при строительстве трассы «Таврида», экспедиция нашла останки мамонтов доледникового периода.

Данные работы ведутся для того, чтобы при строительстве каких-либо объектов окончательно не похоронить возможно ценные древние находки, сообщают эксперты. Так как человек активно застраивает и осваивает дикую местность, раскопки просто необходимы, чтобы человечество не потеряло часть своей истории навсегда.