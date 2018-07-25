«В Йеллоустоне закипела вода»: Ученые зафиксировали аномалию возле супервулкана

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Апокалипсис станет неизбежным, если тенденция продолжит расти, предупреждают исследователи

Несколько дней назад в кальдере смертельно опасного супервулкана Йеллоустон были зафиксированы очередные неутешительные данные. Как было установлено сейсмологами, в вышеприведенных окрестностях отмечены подземные толчки магнитудой более пяти баллов. Бывший сотрудник геологической службы США Итан Троубридж предсказал неизбежный Апокалипсис, который произойдет из-за «планеты Х».

Ученые заинтересовались проблемой связи Нибиру и Йеллоустона уже давно, но в последнее время эта гипотеза кажется очень реальной. По словам ученого, небесное тело приблизилось к земле на рекордное минимальное расстояние, его гравитационное поле может спровоцировать возникновение природных катаклизмов. А супервулкан в свою очередь наиболее чувствителен к переменам, в Йеллоустоне уже закипела вода. Siver Telegram сообщает, что ученые также зафиксировали очередные аномальные процессы возле Йеллоустона. Речь идет о появлении гигантского разлома в земной коре и извержениях вулканов, которые значительно увеличились в последнее время. По мнению некоторых ученых, глобальная катастрофа начнется с извержения именно супервулкана в США.

Напомним, что Йеллоустон является большим вулканом, который имел извержение магнитудой 8, она является наибольшим значением на индексе вулканической Взрываемости (VEI). Это означает, что объем залежей для этого извержения превышает 1000 кубических километров. К слову, Йеллоустоунский Национальный парк занимает почти 3500 м². В основном в Вайоминге, парк распространяется на части Монтаны и Айдахо тоже. В Йеллоустоне есть драматические каньоны, альпийские реки, пышные леса, горячие источники и фонтанирующие гейзеры. Здесь также обитают сотни видов животных, включая медведей, волков, зубров, лосей и антилоп.