Орнитолог предостерег жителей Омска от кормления заразных голубей

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В последнее время омичи стали жаловаться на большое количество мертвых голубей на улицах и площадях города.

Орнитолог омского Экоцентра Константин Яковлев говорит, что скорее всего, причина массовой гибели птиц – эпизоотия орнитоза, переносчиками возбудителя которого являются городские голуби. Яковлев предостерегает жителей Омска, что эта опасная для птиц болезнь представляет опасность также и для человека.

Не подозревая, что голуби часто являются переносчиками вируса, многие люди подкармливают их, позволяют кормить голубей даже детям. Орнитолог призывает людей воздержаться от кормления голубей, особенно, явно заразных – тех, что выглядят больными. Для заражения достаточно может быть, что такая птица ткнется клювом в руку, забирая угощение. Еще опаснее забирать птиц домой. Причем это делать бесполезно – в домашних условиях не получится вылечить больного голубя.

Больную птицу легко отличить внешне. Обычно она взъерошена, перья не блестят, голуби малоподвижны, сидят на одном месте или медленно ходят, пошатываясь.

Орнитоз – хламидийная инфекция. Заболевание сопровождается поражением легких, интоксикацией организма и может проходить с периодическими обострениями.