Ученые назвали точный возраст смертельной сальмонеллы

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Бактерии сальмонеллы перебрались на древних людей, когда они стали приручать диких животных, считают исследователи.

До недавнего времени считалось, что бактерии сальмонеллы убивают человечество только последние 125 лет. Однако недавние исследования учёных из Университета Уорика в Великобритании показывают, что возраст история бактерий намного длиннее.

Профессор генетики и популяции бактерий в Медицинской школе Варвика Марк Ачтман провёл исследования со своей командой. Исследователи изучили 800-летний скелет жительницы Норвегии. Работа выявила новые сведения о появлении сальмонеллы на Европейском континенте.

Учёные рассказали, что согласно древним записям, человечество страдает от бактериальных инфекций уже очень давно. Однако геномные анализы существующих бактерий традиционно считают относительно молодыми. В традиционной науке они появились не боле нескольких веков назад. Сейчас исследователи назвали точный возраст смертельной сальмонеллы

Марк Ачтман проанализировал ДНК, собрав образцы с зубов и костей 800-летней женщины. Оказалось, что она скончалась от сальмонеллы, а именно от группы инфекций паратифа С, который связан с кишечной лихорадкой.

Указанный штамм сальмонеллы заражает людей через загрязнённую пищу или воду, а также через фекалии переносчиков бактерий. Также паратиф С может передаваться через домашних свиней, которых заражают дикие кабаны.

Анализ ДНК умершей 800 лет назад женщины также показал, что бактерии сальмонеллы, а в частности штамм паратиф С, появился в районе 3500 лет назад. Ещё во времена неолита бактерии сальмонеллы стали перебираться от только одомашненных животных на людей.

То есть изначально паратифом могли болеть только животные, но позже бактерии эволюционировали. С того времени сальмонелла очень мало изменилась, практически не меняя своего генетического состава.