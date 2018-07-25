Учёные: «Текила поможет похудеть каждому»

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Всё дело в растении агаве, которое присутствует в известном алкогольном напитке. Исследователи уже подтвердили теорию на грызунах.

Учёные из американского химического общества нашли связь между постоянным употреблением крепкого мексиканского алкогольного напитка и процессами жиросжигания в организме. По словам исследователей, текила буквально поможет похудеть каждому желающему.

Учёные выяснили, что секрет процесса жиросжигания кроется в голубой траве агаве, которая присутствует в текиле.

Агава является однодольным спаржевидным цветковым растением, которое обладает уникальными химическими свойствами. Учёные провели ряд опытов на грызунах и пришли к выводу, что дозы текилы приводили к том, что животные теряли жировую прослойку.

Новая диета, в основе которой лежит текила, может стать очень перспективной в будущем. Однако вопрос состоит в том, что она должна быть разработана таким способом, что человек должен одновременно худеть и не становиться алкоголиком. Как вариант учёные рассматривают возможность использования агавы в спортивных добавках, или создания на основе растения «аптечных спортивных препаратов».