Электронное бессмертие: Футуролог заявил, что к 2050 году люди станут роботами

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Известный британский футуролог Йен Пирсон сделал шокирующее заявление. По прогнозам ученого, уже к 2050 году настанет «электронное бессмертие» и люди после смерти будут продолжать жизнь а теле робота.

Йен Пирсон сообщил, что вместо того, чтобы создавать резервную копию человеческого разума, большая часть интеллекта просто перейдет от физического мозга к электронному, что позволит людям существовать вечно в виде машин или роботов. По словам Пирсона, ближе к 2050 году начнется эра «электронного бессмертия», что позволит людям в виде роботов посещать собственные похороны.

Футуролог утверждает, что он прав на 85 процентов и бессмертие будет выглядеть именно так. Однако ученый опасается, что это может означать, что люди больше не будут владеть своим разумом, поскольку они будут находятся в облаке, которое принадлежит Google, Apple ил другим компаниям.