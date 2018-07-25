Учёные: Почва на Марсе может быть слишком сухой для жизни микроорганизмов

Сегодня, 13:10

Попытки отыскать жизнь даже на микроскопическом уровне обернулись провалом.

Учёные из американского аэрокосмического агентства (NASA) выяснили, что почва на Марсе может быть непригодной для жизни микроорганизмов. Исследователи выяснили, что она, вероятно, является слишком сухой. Для того, чтобы изучить свойства грунта, исследователи отправились в Чили, где в пустыне Атакама нашли схожий по условиям с марсианскими участок местности. Они просверлили отверстие и взяли образцы почвы из глубины. Изучив их в лаборатории, специалисты пришли к выводу, что существование микроорганизмов в такой среде попросту невозможно. Поскольку на Марсе ситуация куда суровей, чем в Чили, то результаты исследования выглядят ещё менее обнадёживающе.

Ранее мы писали, что на Марсе обнаружены следы лавины. Снимки данной местности передал на Землю аппарат Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE. Известно, что фотографии были получены ещё в 2006 году.