Учёный создал музыку для пришельцев

Сегодня, 12:25

Издаваемые звуки базируются на законах физики и отправляются в космос. Исследователь уверяет, что именно такими композициями наслаждаются обитатели других планет.

Для людей музыка является уникальным видом творчества, который может стать настоящим языком общения. Недавно эксперты решили отправить в космос именно музыкальное послание, чего конечно же никто не делал. Один из учёных даже создал музыку для пришельцев.

Идея отправить в космос музыку принадлежит новому арт-проекту, который называется Межгалактический Омнифоник. Её автором является философ Джонатон Китс.

Исследователь предположил, что получаемые из космоса звуки могут быть инопланетной музыкой. На основании этого он решил, что пришельцы любят и ценят музыку. Инопланетная музыка является не такой, к которой привыкли земляне, хотя её принцип и похож.

Джонатон Китс купил мрамор из уранового стекла, а также циферблат с радиусом. Всё это он подключил между собой проводами. Принцип работы устройства таков, что деревянная ручка колокола поднимается и освобождает радиоактивные гамма-излучения с высокой энергией. Благодаря конструкции звуки посылаются в космос.

Затем учёный купил ультразвуковые свистки для собак и превратил их в некий ультразвуковой орган. Человек издаваемую музыку не может слышать, но вот инопланетные уши могут быть к ней чувствительны.

Одним из музыкальных инструментов Китса стала гравитационная виолончель. Она состоит из стального шара, который висит на конце нитки деревянного вала. Учёный размахивает мячом, создавая специальные гравитационные волны, о существовании которых заявлял в 1916 году Эйнштейн, а в 2015 году их впервые обнаружили. Они стали результатом слияния двух чёрных дыр.

Сейчас же Китс собирается создать некий «универсальный гимн», который будет основываться на законах термодинамики.