В США нашли останки древнего бигфута

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Размер лап животного был большим, чем у прочих собратьев, что делает находку уникальной.

В США нашли останки гигантского травоядного динозавра. Отыскать фрагменты скелета древнего бигфута удалось в штате Вайоминг. По словам палеонтологов, размер лап данного животного были большим, чем у прочих собратьев. Никогда ранее учёным не удавалось столкнуться с живыми существами, обладающими столь огромными конечностями. Ранее более крупные динозавры были найдены в Австралии и Аргентине, костей их ног исследователям отыскать так и не удавалось, что не позволяло говорить о «бигфутах» в полном смысле данного термина.

Известно, что из земли останки динозавра извлекли еще в 1998 году. Экспедицию проводили специалисты Канзасского Университета. Уже тогда палеонтологи обратили внимание на ступню почти метровой ширины. По словам специалистов, ближайшим родственником древнего «бигфута» является длинношеий брахиозавр. Он жил примерно 150 миллионов лет.

Ранее мы писали, что в Аргентине нашли останки динозавра, опровергающие историю эволюции древних животных. Крупное существо жило куда раньше, чем принято было считать ранее.