«Он стал ближе»: Найдена граница между космосом и атмосферой Земли

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Считалось, что спутник выходит в космос на высоте в 100 километров, но недавнее открытие снизило этот показатель на 20%.

В недавнем исследовании учёных из США указывается, что граница между космосом и атмосферой Земли, которая называется линией Кармана, расположилась на высоте в 80 километров. Получается, что космос стал намного ближе, ведь раньше считалось, что граница располагается на 20% дальше, то есть в 100 километрах над уровнем моря.

Дело в том, что известный исследователь Теодор фон Карман определил, что граница между космосом и Землёй начинается именно на высоте в 100 километрах. Именно там, по мнению учёного, атмосфера становится разрежённой, а возможность пользоваться аэродинамической авиацией изчезает.

Однако такое традиционное мнение оспорили астрофизики из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже. Исследователи изучили записи, сделанные во время запуска ракет и спутников, и пришли к выводу, что линия Кармана начинается на высоте в 80 километров.

Учёные сравнили отчёт Кармана, который основывался на запуске спутника в космос, и рассмотрели его с точки зрения возврата космического корабля на Землю. Полученные результаты привели к тому, что граница атмосферы и космоса понизилась на 20%.