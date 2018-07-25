«Третья мировая война»: Пастор рассказал о предсказаниях 90-летней ясновидящей, которые начали сбываться

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Апокалипсис грядет на Землю из-за людей. Мигранты, бедность, ядерное оружие – станут предвестниками конца света, предупреждала женщина.

Современный мир часто страдает от всевозможных наводнений, жаркой температуры, извержения вулканов и других катаклизмов. Не стоит забывать, что люди сделали много негативных поступков для ухудшения ситуации на планете. Однако ввиду последних изменений климата и начала нового периода в развитии науки все больше землян начали верить в НЛО, пришельцев и инопланетные цивилизации. В фокусе внимания оказались и пророчества о конце света и Апокалипсисе. Недавно в Скандинавии пастор рассказал о предсказаниях 90-летней ясновидящей, которые начали сбываться. Мужчина не хотел раскрывать тайное послание и до последнего дня надеялся, что слова «безумной бабки – бред». Но скорее всего, она была права, утвердительно и с опаской признает пастор.

Гунхильда Смехулс предсказала начало военного конфликта и старт Третьей мировой войны уже сегодня и сейчас. Пастор Эммануэль Толлефсен-Минос, который был лично знаком с 90-летней ясновидящей, записал её слова для потомков. Гунхильда Смехулс на тот момент была весьма знаменитой провидицей в Скандинавии. В 1968 году она предсказала проблему с мигрантами, которая не могла прийти в голову ни одному человеку. Именно этот факт станет певым предвестником Третьей мировой войны, уверяла женщина пастора.

«Бедняки заполонят все страны, что вызовет волнения и напряжение среди местного населения», - говорила Смехулс.

Жители Европы отрекутся от своего Бога и веры. Брак не будет существовать, уйдет в прошлое, а люди начнут изменять и рожать потомство без законных отношений. Этот факт также уже характерен для нашей планеты, подчеркивают исследователи демографии.

«Воздух станет грязным, а из богатых стран все побегут в бедные. Но жители тех мест будут также злы к богачам, как они к ним до этого», - подчеркнула женщина.

Все данные, записанные пастором, надежно сохранены и скорее всего сценарий, при котором скоро начнется Третья мировая война, не кажется такой уж новостью для тех, кто верит в Апокалипсис.