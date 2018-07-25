«Удивительный дракон»: В Китае найден новый вид динозавров

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Животные вырастали больше 18 метров в длину. Находка доказывает, что диплодокольдные динозавры жили 174 миллионов лет назад.

Недавно в Китае на северо-западе палеонтологами был найден новый вид динозавров. Ранее неизвестных науке животных учёные уже успели прозвать «удивительный дракон».

Новое открытие показывает, что динозавры были не хищниками и питались в основном растениями. Животное имело длинную шею и огромные размеры, что позволяло ему доставать пищу с высоких деревьев. По оценке учёных, «удивительный дракон» имел длину от головы до хвоста от 11 до 18 метров, и это самые минимальные размеры.

По словам исследователей, «удивительный дракон» жил около 174 миллионов лет назад. Это открытие доказывает, что вид нового животного бродил по Пангее намного раньше, чем предполагалось ранее. Речь идёт об общепринятом мнении, что подобные диплодокольдные динозавры жили в период от 163 до 145 миллионов лет, в конце юрского периода.

Кроме того, открытие говорит, что динозавры рассеялись по Восточной Азии раньше, чем считалось ранее.