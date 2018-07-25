Вчера, 23:45

Жизнь на планете станет реальностью благодаря открытиям, уверенны уфологи.

Необычное явление смогли запечатлить благодаря современным технологиям и снимкам с Юпитера. Определить положение экватора на планете помогли законы физики. В частности ионы водорода H3+ «засветили» нужную зону для исследователей. Ученые благодаря данным сверхмощных телескопов смогли проверить свою теорию и доказать, что планета обладает особым полем, которое не видно из Земли и не возможно исследовать в полном объеме. Решающую роль в положительном исходе проекта сыграл элемент H3+, который по своей природе помог вычислить образование на компьютерной проекции.

Астрономы показали магнитный экватор Юпитера на видео.