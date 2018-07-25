NASA впервые показало снимки Плутона в естественных цветах

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Эта планета со своим спутником Хароном была сфотографирована зондом New Horizons. Он сделал снимки три года назад.

Сейчас NASA впервые показало полученные снимки Плутона, сделанные в естественных цветах. Для получения этих картинок пришлось произвести калибровку полученных данных.

Для этого пользовались устройством MVIC. С помощью него удалось сделать цвета Плутона такими, какими бы их мог увидеть человек.

Специалисты, ознакомившиеся с новыми фотографиями, согласились, что цвет у них стал более естественным, чем на тех снимках, что были получены сразу после поступления от зонда.

Зонд New Horizons, тем временем, снимками Плутона не ограничился и продолжает свою миссию. В настоящий момент его удаление от Земли составляет, порядка, 6,1 млрд километров.

Следующая «фотосессия» намечена на 1 января 2019 года. В этом день у космического аппарата будет наибольшее приближение к поясу Койпера.