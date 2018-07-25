NASA опубликовало раритетный снимок миссии «Аполлон-11» с Нилом Армстронгом

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Архивное фото ранее нигде не фигурировало и вызвало у пользователей неподдельный интерес.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) периодически радует любителей космоса новыми фото планет, звёзд, спутников, астероидов и прочих небесных тел. Вместе с тем, время от времени ведомство размещает в сети архивные материалы, повествующие о значимых для истории освоения Вселенной событиях. Накануне NASA опубликовало раритетный снимок, где запечатлены астронавты миссии «Аполлон-11» с Нилом Армстронгом.

В состав экипажа тогда вошли также пилот командного модуля Майкл Коллинз и пилот лунного модуля Базз Олдрин. 24 июля 1969 года они после первого в истории полёта на Луну приземлились в Тихом океане. На фото показан период 21-дневного карантина, который проводился с целью предотвращения распространения радиационного облучения после пребывания на лунной поверхности.

Ранее мы писали, что телепат назвал Луну «использованным кораблём пришельцев». В NASA пока не отреагировали на такого рода заявление.