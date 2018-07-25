«Снова обман NASA»: Уфолог показал изумрудный город на Луне

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Пришельцы организовали не типичное поселение с мощной инфраструкурой, уверен Скотт Уоринг.

Луна часто становится предметом обсуждений ученых. Вопрос наличия жизни на спутнике Земли часто становится спорным. Несмотря на официальные данные NASA, уфологи продолжают исследовать поверхность Луны. По последним данным, Скотт Уоринг показал изумрудный город на поверхности спутника. Эксперт подчеркивает, что этот феноменаьный случай специалисты NASA скрыли от общественности.

«Снова обман? Почему они скрывают все данные своих миссий? Я не понимаю как так можно», «Изумрудный город? Может там еще страшила ходит с Элли?», «Вполне реальная теория. Я думаю может быть реальностью», - написали подписчики уфолога в соцсетях.

Несколько зеленых куполов на Луне вполне могут стать частью города, уверен уфолог. Скотт Уоринг не исключает, что космическое ведомство NASA задействовало большое количество денежных инвестиций для взяток всем, кто имеет информацию о НЛО. Мнение Уоринга о жизни на спутнике Земли разделяют и ученые. Хотя Луна сегодня непригодна для жизни, возможно, когда-то на ее поверхности была жизнь. Исследователи из США предполагают, что инопланетяне, возможно, жили на Луне дважды в истории - один раз 4 млрд лет назад, и снова 3,5 млрд лет назад.

«Если бы жидкая вода и значительная атмосфера присутствовали на ранней Луне в течение длительных периодов времени, мы думаем, что Лунная поверхность была бы, по крайней мере, временно обитаемой», - сообщил Профессор Дирк Шульце-Макух.

Исследователи предполагают, что жизнь на Луне могла возникнуть также, как и на Земле. Но более вероятной является мысль о том, что инопланетяне прилетели на Луну на борту метеорита, сообщает команда. Самые ранние свидетельства жизни на Земле датируются 3,5-3,8 млрд лет, в то время, когда гигантские метеоритные столкновения были частыми до этого периода. Исследователи полагают, что метеорит, несущий основные организмы, мог покинуть землю и приземлиться на Луну. Теперь команда надеется, что будущие миссии на Луну помогут доказать теорию.