Ученые: Диета викингов сохранит мозг до старости

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Остановка процессов разрушения кровеносных сосудов поможет уменьшить на 30% риск прощания с воспоминаниями.

Ученые из Китая экспериментально доказали, что диета викингов убережет память и сохранит мозг до старости. Оказалось, что популярная в мире диета викингов способна выступить в роли панацеи от забывчивости и старческого слабоумия. В рацион питания диеты викингов входят: морепродукты, орехи и цельнозерновые изделия. Также люди, активно употребляя эти продукты, приходят к тому, что уменьшают в рационе сахар и заменяют растительное масло оливковым.

Исследователи проанализировали здоровье более 2 тыс. взрослых людей, которым исполнилось 65 лет. За этой выборкой людей наблюдали 6 лет, а результаты исследований опубликовали в научном издании. Эксперты уверены, что диета викингов убережет мозг и память в старости.