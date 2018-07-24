Процесс рождения метеоритов воспроизведут на МКС

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Студенты университета имени Гёте из Франкфурта-на-Майне разработали и изготовили установку для искусственного создания хондр, округлых образований в метеоритах, являющихся основой структуры таких метеоритов, называемых хондритами.

В ноябре 2018 года эту установку доставят на МКС, и с ее помощью будет проведен эксперимент по формированию хондр в условиях туманностей. На международной станции воспроизведут процесс рождения метеоритов из протопланетных туманностей.

О приборе для образования хондритов рассказала в рамках 81-го Ежегодного собрания метеоритного общества Тамара Кох, участвовавшая в проекте университета имени Гёте.

Существуют разные гипотезы об образовании хондр. Согласно одной из них, хондры образуются при прохождении метеоритом атмосферы Земли. Другая гипотеза, более распространенная, предполагает, что хондры, слипшиеся пылинки пылевой туманности, существуют до попадания метеорита в земную атмосферу. Электрически заряженные частицы, согласно этой гипотезе, получают свой заряд при столкновениях в условиях пылевой туманности. А при слипании частичек в процессе образования метеорита между частичками с противоположными зарядами происходит сильный электрический разряд, в результате которого частички метеоритного материала сильно разогреваются и слипаются между собой.