Эксперимент с виагрой внутриутробно убил 11 младенцев в Нидерландах

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Ранее опыты на крысах продемонстрировали отличный результат: силденафил у них улучшил приток плацентарной крови к плоду.

Сотрудники Медицинского центра Амстердамского университета в Нидерландах успешно провели испытания силденафила, более известного как виагра, на беременных крысах. Было установлено, что препарат улучшил плацентарное кровообращение животных и нормализовал приток крови к плоду, которые родились крупными и здоровыми. Ученые посчитали, что таким способом можно решить проблему с гипоксией плода, улучшив кровоснабжение в плаценте беременных, что положительно скажется на росте и развитии младенцев.

К эксперименту на людях ученые привлекли 93 беременных женщины из 10 клиник. Их разделили на две группы: участницы опытной группы получали силденафил, а контрольной - пустышку. Издание De Volkskrant сообщило, что в контрольной группе все женщины родили живых деток, и лишь у 33% малышей были проблемы с легкими. В опытной группе внутриутробно погибли 11 младенцев, нарушения в дыхательной системе выявлены у 17 детей, еще 15 матерей с волнением ожидают результатов анализов по своим детям.

Жуткий эксперимент с виагрой убил маленьких детей, которые имели шанс родиться здоровыми или компенсировать врожденную патологию, и прожить полноценную жизнь.