Ученые составили рейтинг самых «наркотических» лакомств

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Исследователи из Университета Колорадо предостерегают: постоянная потребность в сладостях и разнообразных лакомствах - это очень серьезная проблема.

Диетологи в США посвятили исследование продуктам питания, которые наиболее быстро и сильно вызывают зависимость. В итоге сотрудники Университета Колорадо составили рейтинг самых «наркотических» лакомств, продающихся в любых магазинах. «Королем» опасного перечня вкусных кулинарных шедевров стало любимое всеми людьми и очень популярное блюдо - пицца. Сразу за лидером идет шоколад. И третью позицию вполне ожидаемо заняли чипсы. В рейтинг также попали бисквиты, мороженое, картошка фри, чизбургеры, сладкие газированные напитки, пирожные, и, внезапно, сыр.

Авторы исследования прокомментировали, что эти блюда вызывают у преобладающего числа людей гораздо более сильную зависимость, которая является трудноизлечимым и опасным для здоровья психологическим состоянием. Эти продукты даже в малых количествах способны нанести значительный вред здоровью, и вызвать ряд патологий, включая ожирение, атеросклероз, диспепсию и другие, резюмируют ученые. Механизм развития зависимости требует дальнейшего детального изучения.