NASA показало количество астероидов Солнечной системы

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Американское аэрокосмическое агентство NASA в анимированном ролике показало, сколько известных науке астероидов находится в космосе.

Фактически Земля, по утверждению астрономов, окружена в космосе тучей астероидов Солнечной системы. Причем, авторы ролика утверждают, что количество известных на сегодняшний день астероидов – это лишь 1% от реально существующих околоземных космических объектов диаметром от ста метров до одного километра.

Причем околоземные астероиды представляют собой опасность для Земли – существует вероятность падения космических тел на Землю. Околоземными космическими телами астрономы считают те, перигей орбиты которых (ближайшая точка орбиты по отношению к Земле) не превышает 1,3 астрономической единицы (1,3 расстояния от Земли до Солнца).

Угроза столкновения с Землей, например, исходит от астероида с названием Апофиз. Этот астероид в апреле 2029 года пройдет на расстоянии около 35 тысяч километров. Это примерно та высота, на которой находятся искусственные спутники Земли. А вот в 2036 году этот же астероид подойдет к Земле ближе, и вероятность столкновения уже будет более существенной и будет составлять одну сорокапятитысячную.