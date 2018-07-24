Петербургский студент изобрел робота для обследования труб

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Городские жилищно-коммунальные службы получат помощника, который сможет ликвидировать множество аварий на трубопроводе.

Студент СПбГУ Дмитрий Грохольский изобрел робота-дефектоскопа, с помощью которого можно будет проверять состояние трубопровода. Петербургский изобретатель сообщил, что данное устройство работает не ультразвуком, а улавливает магнитное поле для того, чтобы обнаружить коррозию, потому не будет необходимости в сливе воды из труб. Робот сможет быстро обнаружить аварию или же и вовсе предотвратить ее. Предварительная стоимость такого устройства около 80 миллионов рублей. Совсем скоро робот быдет испытан в реальных условия, его пустят на три километра внутри тепломагистралей для обследования труб.

Ранее сообщалось, что в Ростове студент изобрел робота-помощника, который должен попытаться заменить человека в простых, постоянно повторяющихся операциях. Например, оплата услуг, выдача консультаций или же навигация. Робот может свободно перемещаться в пространстве, а также обладает некоторой эмоциональностью.