Риск послеродовой депрессии определяют по мимике и возрасту матери

Сегодня, 20:07

Международная группа ученых создала алгоритм для расчета вероятности ПРД на основе социодемографических данных и системы «умного» распознавания эмоций.

Симптомы послеродовой депрессии определяются у 20% родильниц, однако не всегда данное сложное заболевание правильно диагностируют. На помощь беременным женщинам пришли специалисты по информационным технологиям из Европы, Азии и Южной Америки. Они попробовали определить риск послеродовой депрессии по наличию или отсутствию определенных патологических состояний, приняв во внимание распространенную методику выявления недугов по настроению и эмоциям.

К исследуемым параметром относились социальное положение будущих мамочек, а также алгоритмы распознавания эмоций: по ним ученые определяют характерные позы, жесты, интонацию и особые черты в мимике женщин. Важное значение придавалось и возрасту будущей матери. При помощи электронных датчиков ученые собирали данные АД, определяли концентрацию глюкозы в крови, массу тела женщины и иные показатели. Определить вероятность ПРД также помогали сведения от родственников, терапевтов и психиатров.

Исследователи заключили, что ПРД чаще подвергаются первородящие беременные после 35 лет, женщины с заболеваниями щитовидной железы, избыточной массой тела, гестационной АГ, при заболеваниях СД, при разрыве между беременностями более 10 лет, и беременные, родившие недоношенный плод.