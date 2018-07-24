Вербальные навыки у женщин могут маскировать ранние признаки болезни Альцгеймера

Сегодня, 20:13

Ученые из Университета Калифорнии разместили соответствующую научную статью.

Имеется в виду тот общеизвестный факт, что женщины демонстрируют лучшие вербальные навыки в сравнении с мужчинами того же возраста. Попросту говоря, среднестатистическая женщина привыкла говорить больше и лучше среднестатистического мужчины. А так как для диагностирования людей с болезнью Альцгеймера и умеренными когнитивными нарушениями используются словесные, вербальные тесты, то более развитые навыки разговорного общения у женщин вполне могут маскировать ранние признаки болезни Альцгеймера.

Ученые исследовали группу людей, включающую в себя 254 человека с болезнью Альцгеймера, 672 человека с умеренными когнитивными нарушениями, включая проблемы с памятью, и 390 человек без проблем с мышлением или памятью. Кроме проверки вербальных навыков, ученые контролировали степень усвоения мозгом глюкозы, ведь плохой метаболизм глюкозы в клетках головного мозга – признак его дисфункции.

В результате тестов явно было подтверждено, что при умеренных проблемах с метаболизмом в клетках головного мозга женщины на тестах памяти показывали лучшие результаты, чем мужчины с такими же проблемами с метаболизмом. Если же дисфункция мозга, а соответственно метаболизм глюкозы в его клетках, у подопытных были выражены в сильной степени, то и женщины, и мужчины показывали одинаковые результаты в тестах памяти.