Инженеры создали робота размером с человеческую клетку

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Ученые уверены, что данная разработка очень поможет человечеству в изучении различных научных областей.

В Массачусетском технологическом институте американские ученые создали робота размером с человеческую клетку. Инженеры утверждают, что данное устройство имеет размер от одной миллиардной до одной миллионной доли метра. Этот микроскопический робот будет использоваться в абсолютно различных областях науки. К примеру, в изучении человеческого организма, или же в резервуарах нефтеперерабатывающих заводов. Роботы не нуждаются в подзарядке, они питаются с помощью электронных зарядов от фотодиодных полупроводников. А также они способны хранить в себе информацию.

Ранее сообщалось, что учеными были изобретены микро-роботы для доставки лекарств во внутренние органы. Такие устройства призваны заменить катетеры и капельницы, которые весьма болезненны для пациентов, так как катетер необходимо держать в вене практически постоянно и из-за этого рука начинает сильно болеть, а вена опухать. Данный способ доставки лекарств внутрь организма будет более быстрым и гуманным по отношению к людям.