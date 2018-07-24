Из-за сильной магнитной бури человечество пострадало от космического шторма

Сегодня, 19:09

Миллионы людей по всей Земле ощущали головные боли, потерю внимания и концентрации, а также ухудшение работоспособности.

Сегодня, 24 июля, в полдень многие люди начали ощущать сильные головные боли, слабость, усталость, потерю внимания и другие симптомы. Человечество пострадало от космического шторма, который был вызван сильной магнитной бурей.

После полудня последствия магнитной бури и космического шторма должны были пойти на спад, но определённое влияние на своё состояние здоровья будут ощущать миллионы людей по всей Земле. Из-за этого медики посоветовали быть особенно внимательными за рулём, избегать физических и умственных нагрузок до конца всего сегодняшнего дня.

Эксперты предупредили, что в связи с магнитной бурей часть сервисов может выйти из строя. Это связано с негативным влиянием на спутники и их системы управления.

Синоптики же предупреждают, что геомагнитные бури в высоких широтах скорее всего вызовут яркое и красивое северное сияние.