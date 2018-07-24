Учёные: Чипсы и шоколадное печенье несут пользу

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Прорыв в науке диетологии. Продукты, ранее считавшиеся вредными, к таковым уже не относятся.

Британские учёные пришли к неожиданному заключению. По их мнению, пользу организму несут и шоколадное печенье, и чипсы.

Парадокс, ранее диетологами они относились к продуктам, которые существенно сокращают продолжительность жизни. Внезапно всё перевернулось.

В одну шеренгу с овощами, салатами и рыбой на пару, вдруг встали шоколадное печенье и чипсы. Именно от их употребления учёные, ратовавшие за здоровое питание, отговаривали всё это время.

Исходя из последних исследований учёных, именно чипсы, купленные в обычном магазине, могут помочь человеку прожить подольше.

В них содержится суточная потребность человеческого организма в необходимых ему калориях. Главное – не переусердствовать в употреблении. Там присутствуют соль и жиры, которые при избытке потребления очень тяжело выводятся из организма.

Учёные сообщили радость и для сладкоежек. Употребление шоколадного печенья обогащает организм иммуномоделяторами, позволяющими контролировать холестериновый уровень в крови.

Более того, во время болезней именно этот продукт способен наиболее успешно производить активирование иммунной системы.

А вот от чего отказаться, действительно, стоит, так это от ультраобработанной еды. От пиццы, хлеба, колбасы и готовых продуктов. Для того, чтобы продлить срок их хранения, используются вредные консерванты.