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Мировое сообщество шокировано открытием, который сделал Гален Уинзор. Он считает, что радиоактивные вещества не опасны, а наоборот, способны продлить жизнь.

Как оказалось, ученый купался в ядерном топливе, употреблял в пищу уран-235, пил радиоактивную воду и до 82 лет ничем не болел. Уинзор много лет своей жизни отдал американским атомным электростанциям.

Ученый считает, что существует теория мирового заговора по поводу радиоактивного влияния. Гален Уинзор даже открыл общественности свой рецепт долголетия, доказав, что истории об уране – небылицы, а этот химический радиоактивный элемент якобы абсолютно безопасен для человечества. Он уверен, что эти истории придуманы правителями, которые хотят осуществлять постоянный контроль населения Земли и держать их в страхе.

Для физика-ядерщика употребление радиоактивного вещества стало, по его мнению, настоящей панацеей. Он до своих 82 лет не перенес ни одного заболевания и чувствовал себя лучше, чем молодые люди.

Неизвестно, почему такой элемент не оказал никакого влияния на исследователя. Возможно, его теория действительно верна, но пока что кроме него этого никто не доказал.

Эксперты рекомендуют не повторять действий, совершенных Уинзором во избежание смертельно опасных последствий.