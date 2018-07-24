NASA делится тайнами: Так выглядит Балтийское море из космоса

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Опубликованные фотоснимки уже успели сравнить с полотнами Ван Гога.

Великий художник в своих полотнах показал то, какими NASA делится тайнами лишь сейчас. Как он мог видеть, как Балтийское море выглядит из космоса, остаётся загадкой.

Всем известно, что в Балтийском море в определённое время года цветёт планктон. Он способен к образованию причудливых узоров на поверхности Финского залива.

Современные технологии NASA это могут сфотографировать. Как своим разумом к таким космическим высотам смог проникнуть Ван Гог – загадка. Очевидно одно, некоторые из его рисунков отчётливо показывают, как выглядит из космоса Балтийское море во время цветения планктона.

Ван Гог в одном из своих полотен изобразил «Звёздную ночь». Удивительно, как изображение похоже на то, что рассекретило NASA.

Всё наоборот – это земная поверхность в районе Балтийского моря. Так, как она видится из космоса. Так, как и у Ван Гога. Осознавал ли гений, что пишет изображение, видимое не с Земли на орбите, а наоборот, неизвестно.