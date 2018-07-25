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Ученым известны места 190 углублений, образованных при падении космических тел. Экспертов интересуют процессы, протекающие в них, а сами образования позволяют изучать вещество небесных объектов, «переживших» падение.

На 81-м собрании Метеоритного общества в Москве геолог из немецкого Университета Фрайбурга Томас Кенкманн сообщил, что его математическая модель обнаружила на Земле еще 200 скрытых метеоритных кратеров диаметром менее 6 километров, не найденных специалистами. Модель, с учетом земных эрозивных преобразований, основана на официальных данных о метеоритных кратерах на поверхности луны, которая усеяна десятками тысяч разных по размерам углублений. Она верно указывает и согласуется с числом уже обнаруженных следов падения метеоритов, диаметр которых более 10 км.

Геолог добавил, что список выявленных метеоритных кратеров пополняется. Сейчас ученые активно изучают область выпадения небесных тел около города Дуглас в США, где из 40 углублений 8 уже официально признали кратерами.