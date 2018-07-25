Учёные: НЛО рвутся к Солнечной системе высосать энергию

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Инопланетные корабли появляются в пределах видимости с постоянностью. Цель для этого должна быть.

Учёные считают, что НЛО проявили к Солнечной системе завидную активность не просто так. Возможно, они расценивают её в качестве источника для энергии, которую они уже исчерпали в своих мирах. Теперь надо высосать её из нашей галактики.

Деятельность гуманоидов вблизи Солнечной системы, действительно, стала аномальной. Учёные, занимающиеся традиционной наукой, уже не могут это объяснить.

Наибольшее количество «космических вампиров» зафиксировало NASA. Однако это агентство не торопится делиться полученными сведениями. К делу подключились уфологи. Они не делают выводы. Они просто публикуют то, что им стало доступным.

НЛО, появляющиеся рядом с Солнцем, имеют различную форму и структуры. Однако рядом с Землёй, как полагают альтернативные учёные, появляются лишь «промахнувшиеся» НЛО.

Их основная цель – Солнце. Свет этой звезды служит для них ресурсом, чтобы пополнить собственные источники питания. Инопланетяне буквально рвутся к Солнечной системе.

Ряд уфологов не исключают, что рядом с Солнцем уже развернулись космические войны ряда систем за обладание этим ресурсом.

Отсюда и пятна на Солнце и другие агрессивные факторы. Логика в этом, определённо, есть, У Солнечной системы, по отношению к Вселенной, молодой возраст. Планеты находящиеся в ней, также располагают ресурсами.

Но пришельцев пока, по масштабам своей энергетики, видимо, интересует лишь Солнце. Мы – на потом.