Впервые создана 3D-модель желудочка сердца человека

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Исследователи смогли впервые создать удобную модель одной из частей сердца для более подробного изучения сердечно-сосудистых процессов.

Ученые из Гарвардского университета сумели воссоздать 3D-модель желудочка сердца человека. Несколько десятков лет исследователи трудились для того, чтобы создать подобную модель. Она создана из нановолоконного каркаса, который засеян клетками сердца человека. Данная разработка позволит исследовать новые варианты лекарств, возможные новые способы излечения сердечных болезней, к примеру, аритмии, а также подробнее узнать реакцию организма на внешние раздражители и исследовать сердце с помощью различных способов, например, давления или ультразвука.

На данный момент ученые занимаются построением модели полноценного сердца, а не только отдельной его части. Такая модель сможет помочь в исследовании большего количества сердечно-сосудистых заболеваний, а также в поисках способов их лечения.

Ранее сообщалось, что исследователям удалось создать искусственное сердце на 3D-принтере, но материал, из которого оно было сделано, очень быстро изнашивался. Поиски более прочного и приемлемого для человека продолжаются. Возможно, в будущем, людям не придется ждать годами, чтобы получить новое здоровое сердце.