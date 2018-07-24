Китайцы планируют захватить опасный астероид, чтобы спасти Землю

Сегодня, 15:07

Китайские исследователи придумали новый оригинальный способ, который поможет спасти всё человечество от вымирания из-за падения астероида. Ученые хотят обнаружить опасный астероид и захватить его, прежде чем он нанесет вред Земле.

Автор идеи профессор Ли Минтао заявил, что человечество может быть спасено от астероидов, если будет возможность предотвращать их падение. Ученые предложили разработать уникальную ловушку, которая будет захватывать потенциально опасные небесные объекты. Таким образом, астронавты при помощи телескопов будут отслеживать астероиды, которые угрожают Земле, а новая технология будет их ловить и обезвреживать.

Более того, Ли Минтао планирует, чтобы опасные астероиды доставляли на Землю на специальную территорию, где ученые смогли бы проводить дополнительные исследования. Также разрабатывается устройство, которое позже будет уничтожать астероиды.