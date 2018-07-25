Пылевая буря планетарных масштабов на Марсе запечатлена зондом Mars Express

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Пылевые бури на Марсе происходят довольно часто. Это обычно случается, когда планета подходит близко к Солнцу, марсианским «летом». Нынешняя же буря бушует на такой огромной площади, что можно констатировать, что это катаклизм планетарных масштабов.

Сильнейшая пылевая буря на поверхности Марса была запечатлена европейским зондом ESA Mars Express. Из-за того, что нынешняя буря охватила большую часть Красной поанеты, космическое агентство NASA было вынуждено перевести марсоход Opportunity, находящийся на поверхности Марса уже более 15 лет, в «режим спячки». С какой-то периодичностью ровер просыпается, проверяет собственное состояние, состояние атмосферы вокруг себя, а также количество генерируемой энергии, находит все это неудовлетворительным и снова уходит в сон. Солнечные батареи марсохода полностью засыпаны песком. Пыль вывела марсоход из строя.

Пыль настигла даже другой марсоход, Curiosity, который находится очень далеко от Opportunity, в другом марсианском полушарии. Что теперь будет с марсоходом Opportunity, сможет ли он возобновить свою работу, когда закончится пылевая буря, ученые не знают. Ведь очистка солнечных батарей марсохода может произойти лишь за счет ветра в марсианской атмосфере. Никаких механических систем очистки для солнечных панелей не предусмотрено.

На данный момент за бурей наблюдает пять космических аппаратов ESA и NASA.