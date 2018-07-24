Апокалипсис близко: Ученые обнаружили страшные последствия глобального потепления

Сегодня, 14:15

Британские ученые предположили, что Апокалипсис уже не за горами. Недавно специалисты зафиксировали страшные последствия глобального потепления. Результаты исследований были опубликованы в журнале Global Change Biology.

Ученые из лондонского зоологического сообщества заявили, что глобальное потепление продолжает стремительно прогрессировать. Об этом говорит массовое вымирание птиц во время мире. Зоологи утверждают, что птицы в два раза уязвимее к изменению климата, чем млекопитающие. С каждым десятилетием большинство популяций птиц значительно снижается в ответ на повышение температуры воздуха.

В новом исследовании ученых из Великобритании конкретно упоминается несколько видов птиц и млекопитающих, которые из-за глобального потепления находятся на грани вымирания, например, черноглазые веретенники в Германии и Сенегале, розовый гусь в Канаде и чернокожий шакал в Танзании.