В организме человека нашли механизм защиты от рака

Сегодня, 13:35

Биологи из Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса в Австралии нашли неизвестный доселе механизм в организме человека, который защищает от повреждения концевые участки хромосом (теломеры).

Ученые утверждают, что именно в изменении активности теломеров и заключается принцип борьбы организма за стабильность генома, предотвращая потерю участrов генов или генов целиком во время митоза (деления клеток).

Когда теломеры слишком укорачиваются (например, в процессе старения клеток), клетки могут стать объектом для нежелательной репарации (восстановления) ДНК, то есть для развития раковых клеток.

За развитие онкологического процесса, по свидетельству ученых, отвечает фермент TERF2 (Telomeric repeat-binding factor 2). Этот белок входит как компонент в комплекс шелтерин, который связывается с теломерной ДНК.

Теперь предстоит разработать способы блокирования синтеза белка TERF2. В этом и будет заключаться механизм защиты от рака. Организм будет защищен от нежелательных мутаций клеток с помощью собственных внутренних механизмов.